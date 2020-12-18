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У советника Байдена обнаружили коронавирусную болезнь

Седрик Ричмонд Politico

У Байдена результат теста был отрицательным

Старший советник Белого дома и директор Управления общественного участия, представитель штата Луизиана Седрик Ричмонд получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает CNN

Согласно сообщению, в среду Ричмонд почувствовал первые симптомы и сделал быстрый тест, который дал положительный результат. Также в четверг он прошел ПЦР-тестирование, как это предусматривают протоколы, оно также подтвердило наличие болезни. 

Теперь Ричмонд будет находиться на карантине в течение 14 дней, и ему придется получить отрицательные результаты двух тестов ПЦР, прежде чем он вернется к выполнению своих обязанностей. 

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Как отмечается, 15 декабря старший советник посещал Атланту и участвовал в мероприятиях, связанных с выборами в Сенат в Джорджии, где также присутствовал Джо Байден.

"Ричмонд пересекался с избранным президентом на открытом воздухе. Они были в масках и находились в одном месте менее 15 минут", - рассказала пресс-секретарь переходной команды Байдена Кейт Бедингфилд. 

Кроме этого, она отметила, что новоизбранный президент накануне уже сдал ПЦР-тест на коронавирус и результат оказался отрицательным.

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Напомним, накануне резидент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

 

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