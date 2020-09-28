У Путина прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном Фото из открытых источников

Также в случае необходимости президент РФ Владимир Путин может провести телефонный разговор с руководством Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, есть... причиной серьезного беспокойства...

Считаем, что боевые действия должны быть прекращены и конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло...

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На данный момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, которая и без того находится на стадии по сути военного столкновения", - сказал он.

По словам Пескова, с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

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Напомним, накануне, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.