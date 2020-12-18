У Путина признали, что российские спецслужбы "присматривают" за Навальным

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Однако не объяснили, почему оппозиционера не спасли от отравления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российские спецслужбы "присматривают" за оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает "Радио Свобода".

"Помните, я уже говорил, что я о пациенте больше не хочу давать комментариев и не буду. Это первое. А президент же сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растут уши специальных служб [других стран]. И мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти и так далее", – заявил Песков.

В то же время он не дал ответ на уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления. "Это не ко мне", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, накануне во время пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с возможной причастностью сотрудников ФСБ РФ к отравлению Алексея Навального и заявил о поддержке оппозиционера спецслужбами США.

В августе текущего года Алексея Навального забрали в больницу в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчину забрали в медучреждение Омска. Однако, впоследствии его доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

После выздоровления Навальный заявил, что убежден в том, что к его отравлению причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако, в Кремле назвали обвинения со стороны оппозиционера безосновательными и недопустимыми и добавили, что имеют доказательства того, что Навальный сотрудничает с ЦРУ.

Впоследствии Европейский Союз, а позже и правительство Великобритании ввели санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали 6 человек и научно-исследовательский институт.