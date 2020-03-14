У новорожденного ребенка из Британии диагностировали COVID-19

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Коронавирус был подтвержден также у матери младенца

В столице Великобритании, Лондоне, у новорожденного ребенка подтвердили инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, за несколько дней до родов мать ребенка с подозрением на пневмонию был доставлен в больницу в северном Лондоне. Впоследствии, после родов появились результаты теста, которые подтвердили наличие вируса в организме женщины. Сразу после рождения ребенку также сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Однако пока не установлено, когда заразился ребенок: в утробе или во время рождения. Сейчас младенец остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционного центра. Кроме этого, персонала, который контактировал с больными, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Напомним, недавно Британия и ЕС заявили об отмене переговоров, касающиеся торговой сделки после Brexit, на фоне распространения коронавирус.