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У главы Минздрава Израиля обнаружили заражение коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман из открытых источников

Сейчаас Лицман чувствует себя хорошо и продолжает обычный распорядок дня

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают израильские СМИ.

Как отметила канцелярия министра здравоохранения, 71-летний Яаков Лицман и его жена чувствуют себя хорошо, министр продолжает обычный распорядок дня в соответствии с врачебными рекомендациями.

Новость о коронавирусе у главы Минздрава повлекла за собой отправку на карантин гендиректора министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Това, главы службы общественного здравоохранения Сигаль Садецки, а также глав "Мосада" Йоси Коэна и совета по национальной безопасности Меира Бен Шабата. Изолирован будет и глава гурских хасидов Яаков Арье Алтер, к чьей религиозной общине принадлежит министр.

По данным на 2 апреля, в Израиле число инфицированных составляет 6 211 человек, из них 30 - умерли, а 289 человек - вылечились. Возраст умерших: 49-98 (средний возраст около 80 лет).

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля в мире COVID-19 заболели 937 567 человек, умерли 47 256, выздоровели — 194 311.

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