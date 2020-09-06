У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью, есть погибший

Пожар на танкере New Diamond в Индийском океане Фото из открытых источников

Танкер перевозил почти 2 миллиона баррелей сырой нефти

В воскресенье, 6 сентября четвертый день подряд продолжилось тушение танкера с сырой нефтью. Пожар там вспыхнул в четверг и уже унес жизни одного члена экипажа. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, с 3 сентября огонь на судне пытаются погасить четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей. По данным спасателей, по состоянию на утро 6 сентября пожар на корабле был взят под контроль, однако его ликвидация продолжается. Утечки нефти из танкера пока не было.

Также пожарные ожидают, что в воскресенье к ним присоединятся еще 10 британских и голландских специалистов, в том числе специалистов из спасательных операций, оценщиков стихийных бедствий и юридических консультантов.

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Заметим, загоревшийся 3 сентября танкер New Diamond перевозил примерно 2 миллиона баррелей сырой нефти из порта Мина-Аль-Ахмади в Кувейте в индийский порт Парадип. По предварительной информации, пожар вспыхнул в котле машинного отделения. На тот момент на судне находились 23 члена экипажа (18 филиппинцев и 5 греков).

В результате пожара погиб по меньшей мере один человек, еще двое получили ранения.

Напомним, на этой неделе на западе Ирана взорвалась цистерна с хлором в результате этого пострадали более двухсот человек. По предварительной информации, взрыв вызвали "невнимательность и халатность" водителя трейлера.