У берегов Мексики зоологи нашли новый вид китов. Видео

Новый вид китов Sea Shepherd

Оказалось, что каждый из китов нового вида издает уникальный звуковой сигнал

Зоологи природоохранной организации Sea Shepherd об обнаружении у островов Сан-Бенито, что в водах Мексики, нового вида китов. Об этом сообщает CNN.

Исследователи записали ранее неизвестный вид китов из семейства клювориловых камеры и микрофоны. Как оказалось, каждый из них издает уникальный звуковой сигнал. По словам представителей организации, это первичный анализ физических характеристик китов свидетельствует об обнаружении нового вида.

"Открытие нового вида дзьобоподібних китов доказывает, сколько тайн осталось открыть в океанах, защищающие наши капитаны, экипажи и исследовательские партнеры", – сказал директор Sea Shepherd Питер Хаммарштедт.

Теперь исследователи должны взять пробы воды в акватории, где обнаружили китов, для получения следов ДНК. После проведения анализа можно будет подтвердить существование ранее неизвестного вида. "Мы увидели что-то новое. То, чего не ожидали увидеть в этой области, что-то, что не соответствует ни визуально, ни акустически всему, что известно о существовании китов", – высказался один из зоологов Джей Барлоу.

Как известно, клювориловые киты являются одним из самых загадочных видов. Они в основном проводят время в открытом океане и кормятся на больших глубинах, что затрудняет наблюдение за ними. Кроме того, эти млекопитающие достаточно мало изучены, поскольку о некоторых видах известно лишь благодаря тушам, которые выбросило на берег.

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Напомним, недавно на австралийском острове Кенгуру нашли представителей маленьких карликовых посумов, которых считали исчезнувшим видом. Экологи опасались, что популяция этих животных была уничтожена из-за лесных пожаров.