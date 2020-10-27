У берегов Австралии нашли подводный "небоскреб"

Он имеет полукилометровую высоту

Возле берегов Австралии на Большом барьерном рифе ученые нашли отдельный риф высотой в 500 метров. Об этом сообщает CNN.

Открытие сделало исследовательское судно Falkor, которое изучает океан вокруг Австралии. Образование зафиксировали после сканирования дна, которое транслировалось в прямом эфире.

Риф напоминает лезвие, его ширина в основании составляет 1,5 километра.

Ученые уже успели окрестить его подводным небоскребом, поскольку он выше таких домов как Эйфелева башня или Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. До поверхности океана не хватает 40 метров.

На этой территории есть еще семь других высоких отдельно стоящих рифов, в том числе риф на острове Рейн - важное место гнездования зеленых черепах.

"Состояние наших знаний о том, что происходит в океане, очень ограничено. Благодаря новым технологиям, которые работают нашими глазами, ушами и руками в океане, у нас есть способность исследовать так, как никогда раньше. Новые океанические пейзажи открываются нам, раскрывая экосистемы и разнообразные жизненные формы, которые делят планету с нами", – сообщила Венди Шмидт, сооснователь Института океана Шмидта.

Справка: Большой барьерный риф - крупнейшая в мире система коралловых рифов, которая расположена в Коралловом море, вдоль восточного побережья Австралии, ее протяженность – 2300 км.

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