У берегов Австралии нашли подводный "небоскреб"
Он имеет полукилометровую высоту
Возле берегов Австралии на Большом барьерном рифе ученые нашли отдельный риф высотой в 500 метров. Об этом сообщает CNN.
Открытие сделало исследовательское судно Falkor, которое изучает океан вокруг Австралии. Образование зафиксировали после сканирования дна, которое транслировалось в прямом эфире.
Риф напоминает лезвие, его ширина в основании составляет 1,5 километра.
Ученые уже успели окрестить его подводным небоскребом, поскольку он выше таких домов как Эйфелева башня или Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. До поверхности океана не хватает 40 метров.
На этой территории есть еще семь других высоких отдельно стоящих рифов, в том числе риф на острове Рейн - важное место гнездования зеленых черепах.
"Состояние наших знаний о том, что происходит в океане, очень ограничено. Благодаря новым технологиям, которые работают нашими глазами, ушами и руками в океане, у нас есть способность исследовать так, как никогда раньше. Новые океанические пейзажи открываются нам, раскрывая экосистемы и разнообразные жизненные формы, которые делят планету с нами", – сообщила Венди Шмидт, сооснователь Института океана Шмидта.
Справка: Большой барьерный риф - крупнейшая в мире система коралловых рифов, которая расположена в Коралловом море, вдоль восточного побережья Австралии, ее протяженность – 2300 км.
Как сообщалось ранее, в Турции на дне Эгейского моря нашли уникальные артефакты, доказывающие существование торгового пути Мугла-Родос. Возраст артефактов составляет примерно 4 тысячи лет.