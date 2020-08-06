Twitter выдвинул ультиматум аккаунту Трампа

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Все из-за сообщения, в котором Трамп распространил дезинформацию о том, что дети не уязвимы перед коронавирусом

Из-за публикации недостоверной информации о коронавирусе, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения, сообщает CNN

По информации издания, публикация твиттер-аккаунта Team Trump содержала видео, в котором Трамп ошибочно утверждает, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

"Информация, которую содержит интервью Дональда Трампа для Fox News о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавирусу, нарушает наши правила. Владелец аккаунта должен удалить пост, если хочет и дальше писать в социальной сети", - говорится в сообщении.

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Ранее социальная сеть Twitter заблокировала на 12 часов аккаунт сына президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего. Произошло это после того, как он обнародовал ролик с дезинформацией о коронавирусе.