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Twitter вновь наложил ограничения на пост Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Доступ к посту сохранен, однако на него невозможно отреагировать

Рядом с обращением президента США Дональда Трампа к избирателям штата Северная Каролина в Twitter появилась отметка о нарушении правил соцсети по выборам.

"Чтобы убедиться, что ваш бюллетень является зачисленным, подпишите его и отправьте заранее (по почте - ред.). Когда начнется голосование, придите на свой избирательный участок, чтобы узнать, был ли он зачислен. Если нет - голосуйте! Ваш подписанный бюллетень не будет засчитан, если вы воспользовались почтовым голосованием. Не позволяйте им незаконно отобрать у вас ваш голос", - написал президент США.

Twitter сохранил доступ к посту, поскольку пост может представлять общественный интерес, но его нельзя лайкнуть, ответить на него или ретвитнуть без комментария.

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Напомним, через публикации недостоверной информации о коронавирусе, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения

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