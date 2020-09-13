Twitter вновь наложил ограничения на пост Трампа

Доступ к посту сохранен, однако на него невозможно отреагировать

"Чтобы убедиться, что ваш бюллетень является зачисленным, подпишите его и отправьте заранее (по почте - ред.). Когда начнется голосование, придите на свой избирательный участок, чтобы узнать, был ли он зачислен. Если нет - голосуйте! Ваш подписанный бюллетень не будет засчитан, если вы воспользовались почтовым голосованием. Не позволяйте им незаконно отобрать у вас ваш голос", - написал президент США.

Twitter сохранил доступ к посту, поскольку пост может представлять общественный интерес, но его нельзя лайкнуть, ответить на него или ретвитнуть без комментария.

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Напомним, через публикации недостоверной информации о коронавирусе, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, публиковать сообщения