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Twitter передаст аккаунт президента США Байдену, независимо от мнения Трампа

Джо Байден REUTERS

Передача страницы состоится в день инаугурации Байдена

Администрация социальной сети Twitter передаст аккаунт президента США @POTUS кандидату от "демократов" Джо Байдену, независимо от мнения пока действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя Twitter Ника Пасіліо.

Отмечается, что передача нескольких официальных страниц администрации Байдена состоится в день его инаугурации. "Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома в Twitter 20 января 2021 года", – сказал представитель соцсети.

Кроме того, другие правительственные аккаунты, такие как @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом), также будут переданы администрации Байдена.

В то же время твиты администрации Трампа будут заархивированы Национальным управлением архивов и документации США.

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Напомним, недавно действующий президент США Дональд Трамп обвинил конкурента на выборах от Демократической партии Джо Байдена в фальсификации результатов голосования. Тогда Трамп заявил, что не уступит конкуренту.

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