Twitter передал Байдену и его команде контроль над аккаунтами администрации США

Джо Байден REUTERS

Байден уже написал свой первый твит

Команда нового президента Джо Байдена получила контроль над официальными аккаунтами администрации США в социальной сети Twitter. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, теперь Джо Байден контролирует аккаунт @POTUS, в то же время страница 45-го президента Дональда Трампа получила адрес @POTUS45.

Новости по теме: Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

В то же время такой же процесс произошел и со страницей вице-президента, теперь профиль @VP обновлен для Камилы Харрис, а для страницы Майка Пенса создали адрес @VP45.

Как отмечается, команда нового президента получила доступ к аккаунтам @WhiteHouse, жена Байдена - к аккаунту первой леди США, а аккаунт пресс-секретаря Белого дома теперь принадлежит Джен Псаки.

Новости по теме: Как блокировка Twitter-аккаунта Трампа повлияет на мировую политику

Следует заметить, что Байден уже опубликовал свой первый твит на посту президента США, в котором заявил, что сразу направляется в Овальный кабинет, чтобы начать работать.

"Нельзя терять время зря, когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Вот почему сегодня я иду в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, обеспечивая смелые действия и немедленную помощь американским семьям", - написал он.

Новости по теме: Трамп написал Байдену прощальное письмо

Напомним, в среду, 20 января, Джо Байден принес присягу и официально стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки.