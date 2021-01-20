Twitter передал Байдену и его команде контроль над аккаунтами администрации США
Байден уже написал свой первый твит
Команда нового президента Джо Байдена получила контроль над официальными аккаунтами администрации США в социальной сети Twitter. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно сообщению, теперь Джо Байден контролирует аккаунт @POTUS, в то же время страница 45-го президента Дональда Трампа получила адрес @POTUS45.
В то же время такой же процесс произошел и со страницей вице-президента, теперь профиль @VP обновлен для Камилы Харрис, а для страницы Майка Пенса создали адрес @VP45.
Как отмечается, команда нового президента получила доступ к аккаунтам @WhiteHouse, жена Байдена - к аккаунту первой леди США, а аккаунт пресс-секретаря Белого дома теперь принадлежит Джен Псаки.
Следует заметить, что Байден уже опубликовал свой первый твит на посту президента США, в котором заявил, что сразу направляется в Овальный кабинет, чтобы начать работать.
"Нельзя терять время зря, когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Вот почему сегодня я иду в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, обеспечивая смелые действия и немедленную помощь американским семьям", - написал он.
Напомним, в среду, 20 января, Джо Байден принес присягу и официально стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки.