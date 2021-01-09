Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа: Президент заявил об ограничении свободы слова

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Причиной блокировки назвали возможное дальнейшее подстрекательство к насилию

Администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем блоге.

Отмечается, что решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов с Трампу и контекста вокруг них. При этом представители соцсети заявили о риске дальнейшего подстрекательства к насилию.

В частности, два сообщения Трампа относительно "гигантского голоса" в будущем у проголосовавших за него людей, а также об отказе пока действующего главы США идти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, в Twitter призывают рассматривать в контексте "более широких событий".

Речь идет о том, что заявления Трампа могут мобилизовать различные группы людей, в том числе, для подстрекательства к насилию на фоне продолжающейся напряженности в США. В связи с этим администрация Twitter решила, что твиты президента нарушают политику соцсети по прославлению насилия.

В то же время сам 45-й президент отреагировал на блокировку личного аккаунта и разместил четыре публикации в официальном профиле президента США. Как сообщает CNN, Трамп раскритиковал решение Twitter и заявил о нарушении свободы слова. "Сотрудники Twitter скоординировали с демократами и радикальными левыми удаления моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать", – написал президент.

В ответ на это администрация Twitter удалила все сообщения с официального аккаунта президента США.

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Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному устранению действующего президента Дональда Трампа с должности посредством принятия 25-й поправки Конституции. Эта поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, ставшего недееспособным.