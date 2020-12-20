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Twitter начал маркировать сообщения Трампа примечанием о победе Байдена

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Подпись появилась и на старых сообщениях президента США

Американская соцсеть Twitter начала сопровождать сообщения пока действующего президента США Дональда Трампа примечанием о том, что следующим руководителем страны избран "демократ" Джо Байден. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что теперь под сообщениями в личном аккаунте Трампа появляется примечание с такой подписью: "Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

При этом примечанием сопровождаются не только последние твиты, но и более ранние сообщения главы США, в которых он высказывал сомнения относительно результатов голосования на президентских выборах.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что недавно кибератака на американские государственные ведомства не так страшна, как о ней сообщали СМИ. Также он не исключает, что атаку могла провести не Россия.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. По его словам, новый бюджет принесет выигрыш Китаю.

 

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