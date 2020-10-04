Twitter будет удалять сообщения с пожеланиями Трампу смерти от COVID-19

Подобные сообщения нарушают правила соцсети

Twitter Фото из открытых источников

Администрация социальной сети Twitter будет удалять все сообщения, в которых пользователи будут желать президенту США Дональду Трампу умереть от коронавируса. Об этом сообщает Vice со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что сообщения с такими пожеланиями, "придется удалить", а аккаунты авторов могут перевести в режим "только для чтения". "Твиты, в которых пользователи желают кому-нибудь смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни, запрещены и должны быть удалены", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что сообщения с пожеланиями смерти нарушают правила соцсети. В частности, речь идет о пункте "Об оскорбительном поведении", который присутствует в соглашениях с пользователями.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

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Вчера, 3 октября, больного коронавирусом Дональда Трампа госпитализировалии в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. По словам врача президента, Трамп чувствует себя лучше и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но следующие часы критичны.