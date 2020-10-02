Твит Трампа о заболевании коронавирусом набрал рекордное количество лайков

Дональд Трамп AFP

Твит президента набрал более 1,2 млн лайков

Сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа о том, что он и его жена Мелания Трамп заболели COVID-19 собрало рекордное количество лайков.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Так, рекордный для аккаунта Трамп твит, на момент публикации новости, набрал 1,2 миллиона лайков и 336 тысяч ретвитов.

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Напомним, 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

Позднее врач президента Соединенных Штатов Шон Конли рассказал, что 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме во время выздоровления".