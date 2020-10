Твит Трампа о заболевании коронавирусом набрал рекордное количество лайков

Твит президента набрал более 1,2 млн лайков

Сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа о том, что он и его жена Мелания Трамп заболели COVID-19 собрало рекордное количество лайков.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!