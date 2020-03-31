Туркменистан запретил использовать слово "коронавирус"

Тест на коронавирус COVID-19 из открытых источников

По состоянию на 31 марта в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Правительство Туркменистана запретило использовать слово "коронавирус". Об этом сообщают "Репортеры без границ".

Отмечается, что государственным СМИ запретили использовать слово "коронавирус". Также это название убрали из информационных брошюр об инфицировании, которые распространяют в больницах, школах и на рабочих местах.

Вместе с тем "Репортеры без границ" сообщили, что по состоянию на 31 марта в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Однако сокрытие информации от собственного народа угрожает здоровью туркмен.

При этом в комментарии hromadske туркменский журналист Руслан Мятьев рассказал, что хотя правительство не сообщило о случаях инфицирования, в стране приняли меры: ограничили движение в стране, закрыли международные рейсы, эвакуировали граждан из-за рубежа.

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Напомним, по состоянию на утро 31 марта в мире зафиксировано 786 228 случаев заражения коронавирусом COVID-19.