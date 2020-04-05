Турецкие врачи провели успешные испытания вакцины от коронавируса

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В ближайшее время ее проверят на людях

В Турции прошли успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Об этом рассказал профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter.

Он объяснил, что животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре.

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Отмечается, что после введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.

"Теперь пришло время проверить защитит ли она людей от болезни", - добавил он.

Как сообщалось ранее, австралийские ученые начали тестирование двух видов вакцины от коронавируса.

Тем временем в США заявили, что в сентябре начнут испытания вакцины против коронавируса на людях.