Турецкие врачи провели успешные испытания вакцины от коронавируса
В ближайшее время ее проверят на людях
В Турции прошли успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.
Об этом рассказал профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter.
Он объяснил, что животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре.
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Отмечается, что после введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.
"Теперь пришло время проверить защитит ли она людей от болезни", - добавил он.
Как сообщалось ранее, австралийские ученые начали тестирование двух видов вакцины от коронавируса.
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Тем временем в США заявили, что в сентябре начнут испытания вакцины против коронавируса на людях.