Турецкие археологи обнаружили храм Афродиты возрастом 2500 лет

Остатки храма Афродиты в Турции Anadolu

Первые следы храма нашли еще в 2016 году

В Турции на полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивают в 2500 лет. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что во время обследования 1600 квадратных метров исследователи нашли 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита.

По словам ученых, на месте храма располагалась значительная социальная и экономическая сеть. "Во время исследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты 6-го века до нашей эры – общий культ того времени. Это захватывающее и впечатляющее открытие", - сказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки.

При этом исследователи добавили, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году, о чем было объявлено в статье журнала. Чтобы избежать угрозы нелегальных охотников за сокровищами, команда археологов сотрудничала с местными жителями.

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Напомним, недавно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Тогда в магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности.