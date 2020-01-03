Турецкие археологи обнаружили храм Афродиты возрастом 2500 лет
Первые следы храма нашли еще в 2016 году
В Турции на полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивают в 2500 лет. Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что во время обследования 1600 квадратных метров исследователи нашли 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита.
По словам ученых, на месте храма располагалась значительная социальная и экономическая сеть. "Во время исследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты 6-го века до нашей эры – общий культ того времени. Это захватывающее и впечатляющее открытие", - сказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки.
При этом исследователи добавили, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году, о чем было объявлено в статье журнала. Чтобы избежать угрозы нелегальных охотников за сокровищами, команда археологов сотрудничала с местными жителями.
Напомним, недавно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Тогда в магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности.