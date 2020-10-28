Турция вызвала поверенного Франции за карикатуру на Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Вызов поступил из Министерства иностранных дел

Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo карикатуры на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет турецкое государственное агентство Anadolu.

"Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенту Франции Емманюелю Макрону следует пройти обследования его психического здоровья. По словам лидера Турции, Макрон "одержим" им "днем и ночью".

Позже глава Турции призвал турок бойкотировать французские товары, поскольку, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон является исламофобом. Тогда он добавил, что европейские лидеры должны предотвратить антимусульманскую политику Макрона.

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Впоследствии французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, на карикатуре президент Турции сидит в кресле в нижнем белье, и при этом держит банку с напитком, а другой рукой задирает платье женщине в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – говорится в заголовке.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением.