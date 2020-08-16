live
Новости » Мир Читати новину українською

Турция ужесточает карантин и вводит запреты

В провинции Анталии выпал снег CNN Türk

Там фиксируют рост количества новых случаев

В Турции на фоне роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом усиливают карантинные меры и усиливают ограничения для отдельных категорий граждан, в том числе пожилых людей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявления Минздрава Турции и решения комитетов в отдельных провинциях, ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Шанлыурфа, Элазиг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин.

Во всех этих провинциях пожилым людям в возрасте за 65 ограничили время пользования общественным транспортом и посещения торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвку, свадьбу и тому подобное.

В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары из торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцію в зонах отдыха до 4 метров.

Новости по теме: Турция станет главным направлением для украинских туристов в этом году, - МИД

В провинции Сиирт ограничения по участию в массовых мероприятиях также касаются детей в возрасте до 15 лет.

В провинции Газівантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.

В провинциях Элазиг время проведения свадеб ограничено тремя часами.

Общие рекомендации по мерам эпидзащиты предоставляет Минздрав, решения по введению ограничений принимаются на местах комитетами по здравоохранению.

Новости по теме: В Турции создали робота, помогающего противодействовать распространению COVID-19

Ранее сообщалось, что в Турции начали масштабное исследование, чтобы установить мутации коронавируса SarsCov-2 на территории страны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

На ЗАЗ показали автобус большой вместимости
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу