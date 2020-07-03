Турция станет главным направлением для украинских туристов в этом году, - МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что Украина сейчас ориентируется только на безопасность туристов в стране их отдыха

Турция в этом году будет главным туристическим направлением для украинцев, которые захотят провести отпуск за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 3 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы благодарны нашим турецким партнерам за то, что они не просто открыли свои курорты, возобновили авиаперелеты, а за то, что они при этом еще прилагают очень большие усилия для обеспечения безопасности туристов и защищают их от болезни", - отметил украинский министр.

По его словам, Украина сейчас ориентируется только на один критерий - безопасность туристов в стране их отдыха.

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"У министров иностранных дел разных стран за последний месяц сформировался очень травматический опыт эвакуации своих граждан из разных стран мира, куда они поехали с туристической целью. И откровенно вам скажу, что повторять этот опыт не хочется", - пояснил глава МИД Украины.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба добавил, что прилетел на встречу на самолете, на котором летели в Турцию украинские туристы. По его словам, в Анталии принимаются самые серьезные меры безопасности, чтобы уберечь туриста от заражения.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом достиг договоренности о возобновлении авиасообщения между странами с 1 июля.