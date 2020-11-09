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Турция отказалась от использования украинских двигателей производства "Мотор Сич"

Турция не будет заказывать двигатели компании " Мотор Сич" Фото из открытых источников

Военные отдали предпочтение двигателям компании Turkish Aerospace Industries

Турция отказалась от использования двигателей ТВ2 украинского производителя "Мотор Сич" для изготовления военных ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp.

Как отмечается, Турция предпочла двигатель производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

"Новый двигатель, сделанный TUSAS Engine Industries имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - заявил технический директор Bayraktar Сельчук Байрактар. 

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Напомним, 17 октября в офисе президента заявили, что Украина и Турция обсудили возможность установки украинских двигателей на военную технику Турции.

Также ранее вицепремьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Турция проявила интерес к возможности достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". 

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