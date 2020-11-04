Турция оштрафовала ряд соцсетей на 1 млн долларов за нарушение нового закона

Новый закон требует удаления контента по требованию властей

Турция наложила штраф в размере 10 млн лир - около 1,18 млн долларов - на ряд соцсетей, среди которых Facebook, Twitter и YouTube, за невыполнение требований нового закона о функционировании соцсетей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова замминистра по транспорту и инфраструктуре Омера Фатих Саяна.

Отмечается, что новый закон был принят в июле 2020 года. Критики отмечали, что он может ухудшить ситуацию со свободой слова.

Закон предусматривает, что власти Турции могут требовать удаления определенного контента, а не блокировки доступа к нему, как это было раньше. Также он предусматривает, что соцсети должны определить местных представителей, которые будут рассматривать такие запросы.

"Иностранные компании, которые действуют в Турции, ежедневно охватывают более 1 млн человек, и они были уведомлены о правилах, которые должны выполнять. Поскольку переходный период заканчивается, соцсети не назначили представителя, а именно Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok, оштрафованы на 10 млн лир", - заявил Саян.

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В свою очередь замминистра сказал, что это "первый шаг" с наказаниями для соцсетей, если они не выполнят требование. По ним возможен штраф на 30 млн лир, запрет рекламы и ограничение скорости работы платформ на 50%, а далее и на 90%.

По его словам, если после этого компании выполнят требования - ограничения снимут, а штраф уменьшат до четверти от наложенной суммы.

Представители платформ еще не прокомментировали ситуацию.

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Ранее сообщалось, что в июле парламент Турции принял законопроект, контролирующий деятельность социальных сетей Twitter и Facebook по соблюдению ими ряда строгих правил.