Турция оценила новое месторождение газа в Черном море в 80 миллиардов долларов

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол Фото из открытых источников

Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году

В Турции назвали приблизительную стоимость газа в месторождении, которое недавно нашли в Черном море недалеко от берегов страны. Стоимость всего газа оценивается в 80 миллиардов долларов. Такие данные сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает Anadolu.

"Потенциальная стоимость газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря в соответствии с текущими расценками достигает 80 миллиардов долларов. Для добычи газа в столь крупных объемах необходимы инвестиции в размере не менее 6 млрд долларов", - отметил Бирол.

Глава МЭА подчеркнул, что это самое крупное месторождение, обнаруженное в мире за последние годы.

По его словам, открытие гигантских залежей газа крайне важно для Турции, поскольку сейчас страна на 99% зависит от поставок из-за рубежа, а открытие месторождения позволит Анкаре сократить расходы на импорт топлива.

Запасы газа на новом месторождении оцениваются в 320 млрд кубометров.

"Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году. Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная. В мировой практике уже имели место факты начала добычи газа со схожий месторождений в течение 2-3 лет",- сказал Фатих Бирол.

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Напомним, в июле этого года турецкое судно Fatih начало буровые работы в Черном море на участке Tuna-1.

20 августа в СМИ появилась информация, что турецкое буровое судно обнаружило месторождение природного газа в Черном море недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции.