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Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море, - СМИ

Турецкое судно Fatih Фото из открытых источников

В покупке найденного газа могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция

Турецкое буровое судно Fatih обнаружило месторождения природного газа в Черном море недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели.

В случае, если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.

Как отмечается, при успешной добыче газа в Черном море Турция частично перестанет нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

В то же время официального подтверждения данной информации в столице страны Анкаре не поступало.

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Напомним, турецкое судно Fatih начало буровые работы в Черном море на участке Tuna-1 21 июля. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что страна намерена обеспечить себе энергетическую безопасность.

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