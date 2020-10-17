Турция нашла в Черном море новые запасы природного газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото EPA-EFE

Новые запасы газа позволят увеличить объем резервов месторождения в Черном море еще на 85 млрд

Турция нашла в Черном море новые запасы природного газа, которые позволят увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров. Об этом в Twitter сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на буровое судно Fatih, которое проводит работы в Черном море.

По его словам, в результате общий объем резервов нового месторождения, которое Турция обнаружила в августе, был увеличен до 405 миллиардов кубометров.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - отметил турецкий президент.

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Заметим, найденное месторождение газа является одним из крупнейших в истории страны. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже к 2023 году.

Напомним, в августе этого года Турция нашла в водах Черного моря крупнейшее в истории страны месторождение природного газа объемом примерно 320 млрд кубометров.