Турция нашла в Черном море новые запасы природного газа
Новые запасы газа позволят увеличить объем резервов месторождения в Черном море еще на 85 млрд
Турция нашла в Черном море новые запасы природного газа, которые позволят увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров. Об этом в Twitter сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на буровое судно Fatih, которое проводит работы в Черном море.
По его словам, в результате общий объем резервов нового месторождения, которое Турция обнаружила в августе, был увеличен до 405 миллиардов кубометров.
"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - отметил турецкий президент.
Заметим, найденное месторождение газа является одним из крупнейших в истории страны. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже к 2023 году.
Fatih Sondaj Gemimizden Milletimize #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/748SzSHwlT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2020
Напомним, в августе этого года Турция нашла в водах Черного моря крупнейшее в истории страны месторождение природного газа объемом примерно 320 млрд кубометров.