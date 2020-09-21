Турция направила новую военную колонну в Сирию

Турция направила новую военную колонну в Сирию syriahr.com

На турецкие позиции в "зоне деэскалации" направлено 15 военных машин

Турция направила военную колонну в "зону деэскалации" на северо-запад Сирии к местам дислокации турецких подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR).

По данным активистов, военная колонна состояла примерно из 15 машин, которые перевозили военные и материально-технические средства.

Отмечается, что они перешли на территорию Сирии через переход Кафр Лузин на границе с провинцией Искендерун на юге Турции. Колонна направлялась на турецкие позиции в "зоне деэскалации".

Также активисты добавили, что с момента вступления в силу нового режима прекращения огня количество турецких военных, которые вошли в "зону деэскалации", увеличилось до 6 370 человек.

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Кроме этого, за полгода, со 2 февраля до 20 сентября, в "зону деэскалации" въехали свыше 9 705 грузовых автомобилей и военных машин, в том числе танки, бронированная техника, передвижные пуленепробиваемые кабины охраны и военные радары.

Напомним, в марте этого года Турция начала масштабную военную операцию в Сирии против режима Асада. Операция была начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, в результате чего погибли 36 военнослужащих в зоне деэскалации.