Турция направила новую военную колонну в Сирию
На турецкие позиции в "зоне деэскалации" направлено 15 военных машин
Турция направила военную колонну в "зону деэскалации" на северо-запад Сирии к местам дислокации турецких подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR).
По данным активистов, военная колонна состояла примерно из 15 машин, которые перевозили военные и материально-технические средства.
Отмечается, что они перешли на территорию Сирии через переход Кафр Лузин на границе с провинцией Искендерун на юге Турции. Колонна направлялась на турецкие позиции в "зоне деэскалации".
Также активисты добавили, что с момента вступления в силу нового режима прекращения огня количество турецких военных, которые вошли в "зону деэскалации", увеличилось до 6 370 человек.
Кроме этого, за полгода, со 2 февраля до 20 сентября, в "зону деэскалации" въехали свыше 9 705 грузовых автомобилей и военных машин, в том числе танки, бронированная техника, передвижные пуленепробиваемые кабины охраны и военные радары.
Напомним, в марте этого года Турция начала масштабную военную операцию в Сирии против режима Асада. Операция была начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, в результате чего погибли 36 военнослужащих в зоне деэскалации.