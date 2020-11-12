Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса

Минздрав Российской Федерации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил в готовности организации таких исследований

Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявили в Минздраве России, передает "Интерфакс".

"Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории. "Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей", - добавили в Минздраве РФ.

Напомним, первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в которых примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно вакциной прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.