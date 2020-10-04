Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях

Препарат является собственной разработкой Турции

В Турции начали испытания вакцины от COVID-19 Фото из открытых источников

В Турции начали испытания вакцины от коронавірусної болезни COVID-19 на людях. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фареттина Коча.

Отмечается, что препарат является собственной разработкой страны. "Усилия Турции по разработке коренной вакцины против нового коронавируса достигли этапа испытаний на людях", – сказал министр во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, чиновник заявил, что в ближайшие семь-десять дней в Турции "будут предприняты другие усилия по вакцинации".

Известно, что в настоящее время общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране превышает 320 тыс., при этом 283 тыс. людей в Турции смогли выздороветь.

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Напомним, недавно в России запатентовали уже вторую вакцину против коронавируса. Препарат, который разработали новосибирские ученые, содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что будущая вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 не завершит пандемию. По его словам, ученые сомневаются в одинаковой эффективности препарата для всех групп населения.