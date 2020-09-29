Турция и Азербайджан опровергли свою причастность к сбитию армянского штурмовика

Штурмовик Су-25 Фото из открытых источников

Анкара и Баку назвали заявления Армении провокацией

Турция и Азербайджан опровергли свою причастность к сбитию армянского штурмовика Су-25 и назвали обвинения Армении провокациями на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджанской Республики и агентство Reuters.

"Сбития штурмовика Су-25 ВВС Армении - очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины. Подобная информация, распространяемая армянской стороной, носит провокационный характер и направлена на привлечение внимания международного сообщества", - заявил азербайджанский полковник Вагиф Даргяхлы.

Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı: “Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus Su-25 təyyarəsinin... Опубліковано Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Кроме этого, заявление Еревана о якобы сбитии Турцией армянского штурмовика опровергли в Анкаре.

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"Утверждение, что Турция сбила армянский штурмовик, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти с оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским приемам", - подчеркнул руководитель управления связей с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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Напомним, перед этим Ереван заявил, что турецкие военные в воздушном бою сбили армянский штурмовик и обвинил Анкару в прямой военной агрессии.