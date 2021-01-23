Турция будет производить вакцину "Спутник V"

"Спутник V" EPA

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" от коронавируса в Турции. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на РФПИ.

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в релизе фонда.

Отмечается, что потенциальный объем производства - миллионы доз "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.

Напомним, недавно Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также одобрили использование на территории своей страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V".