Турция будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Эрдоган убежден, что трехстороннее соглашение поможет решить конфликт между странами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление администрации.

Как отмечается, 10 ноября Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перемирие между Азербайджаном и Арменией. В частности, турецкий глава заявил, что трехстороннее соглашение между странами поможет урегулировать ситуацию в Карабахе.

"Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией надзирательную и наблюдательную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан на территории, освобожденной от оккупации Армении", - говорится в заявлении.

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Напомним, в ночь на 10 сентября Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что армянская армия полностью покинет территорию непризнанной республики, а Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах.

Также позже была опубликована карта, на которой показано, как изменится территория Нагорного Карабаха после выполнения всех договоренностей.