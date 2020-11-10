Турция будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном, - Эрдоган
Эрдоган убежден, что трехстороннее соглашение поможет решить конфликт между странами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление администрации.
Как отмечается, 10 ноября Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили перемирие между Азербайджаном и Арменией. В частности, турецкий глава заявил, что трехстороннее соглашение между странами поможет урегулировать ситуацию в Карабахе.
"Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией надзирательную и наблюдательную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан на территории, освобожденной от оккупации Армении", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 10 сентября Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что армянская армия полностью покинет территорию непризнанной республики, а Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах.
Также позже была опубликована карта, на которой показано, как изменится территория Нагорного Карабаха после выполнения всех договоренностей.