Третья украинка в Италии умерла от коронавируса

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Третий случай смерти гражданки Украины случился в провинции Бергамо

В пятницу, 20 марта, в Италии от коронавирусной инфекции умерла украинка, что стало третьим летальным случаем в стране среди украинских граждан. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"К большому сожалению сегодня мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 года", — сказала пресс-секретарь.

По словам Зеленко, этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Напомним, 20 марта в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 погибло 627 человек, а общее число жертв в стране достигло рекордной отметки - 4032 умерших.