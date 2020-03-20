live
Новости » Мир Читати новину українською

Третья украинка в Италии умерла от коронавируса

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Третий случай смерти гражданки Украины случился в провинции Бергамо

В пятницу, 20 марта, в Италии от коронавирусной инфекции умерла украинка, что стало третьим летальным случаем в стране среди украинских граждан. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"К большому сожалению сегодня мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 года", — сказала пресс-секретарь.

По словам Зеленко, этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Новости по теме: 12 украинцев борются с коронавирусом за рубежом, одна женщина умерла, - МИД

Напомним, 20 марта в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 погибло 627 человек, а общее число жертв в стране достигло рекордной отметки - 4032 умерших. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Олег Рубан и Иван Либерман о коронавирусе без фейков и истерики в ток-шоу "19" на ZIK. Полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Макс Бужанский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Украина в изоляции. Эвакуация украинцев из-за границы | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020