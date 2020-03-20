Третья украинка в Италии умерла от коронавируса
Третий случай смерти гражданки Украины случился в провинции Бергамо
В пятницу, 20 марта, в Италии от коронавирусной инфекции умерла украинка, что стало третьим летальным случаем в стране среди украинских граждан. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
"К большому сожалению сегодня мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 года", — сказала пресс-секретарь.
По словам Зеленко, этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.
Напомним, 20 марта в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 погибло 627 человек, а общее число жертв в стране достигло рекордной отметки - 4032 умерших.