Треть детей в мире не получила доступ к дистанционному образованию, - ЮНИСЕФ

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По подсчетам фонда, почти 1,5 миллиарда детей пострадали от закрытия школ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своем отчете указал, что по крайней мере треть детей не могла получить доступ к дистанционному обучению, в условиях закрытия школ из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает АР.

"По меньшей мере для 463 миллионов детей, чьи школы закрыли из-за COVID-19, не существовало такого понятия как дистанционное обучение... Огромное количество детей, образование которых было полностью нарушено в течение месяцев, является чрезвычайной ситуацией в мире", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе и добавила, что последствия этого негативного явления могут ощущаться в экономиках и обществах в течение следующих десятилетий.

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В отчете ЮНИСЕФ отмечается значительное неравенство между регионами. В частности, больше всего пострадали школьники в Африке к югу от Сахары. Также наибольшее количество детей, столкнувшихся с трудностями, в Южной Азии - по меньшей мере 147 миллионов.

Во время подготовки отчета, ЮНИСЕФ использовал анализ доступности домашних технологий и инструментов, необходимых для дистанционного обучения, таких как доступ к телевидению, радио и интернету, а также наличие учебных программ, которые предоставляют платформы.

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Как отмечается, больше всего пострадали дети в наиболее бедных домохозяйствах и в сельской местности. Вероятно, что также пропускают дистанционное обучение самые младшие школьники. В то же время в ЮНИСЕФ предупреждают, что ситуация может быть значительно хуже, поскольку даже там, где дома есть нужные технологии, дети могут не иметь возможности учиться из-за давления выполнять домашние дела или работать.

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Напомним, в Минздраве Украины заявили, что в условиях адаптивного карантина учебный процесс не может проходить только в зонах, которые отнесены к красному уровню опасности.