Трампу прислали пакет с опасным ядом, - CNN

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Следователи не исключают, что пакет могли прислать из Канады

На этой неделе президенту США Дональду Трампу прислали посылку с отравляющим веществом - рицином. Опасный пакет перехватили правоохранители. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Как известно, всю почту для Белого дома проверяют на отдаленном объекте. После надлежащей проверки ее могут отправить в администрацию Дональда Трампа.

Чтобы проверить присутствие опасного вещества в пакете, было проведено два теста. После чего, по результатам проверки, было установлено, что в пакете находится высокотоксичный яд - рицин.

По словам представителя правоохранительных органов США, следователи изучают возможность того, что посылка с рицином, отправлена Трампу, пришла из Канады.

"Нам известно о тревожных сообщениях о пакетах, содержащих рицин... Канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. . Поскольку это активное расследование, мы не можем комментировать дальше", - заявила главный пресс-секретарь министра общественной безопасности Канады Билла Блэра - Мэри-Лиз Пауэр.

Сейчас дело взяли под контроль Федеральное бюро расследований и Секретная служба.

Отметим, рицин - это высокотоксичное вещество, которое часто используют террористы. Яд может иметь вид порошка, гранул, пара или кислоты.

При попадании в организм рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника. После чего у человека отказывает печень, селезенка и почки. Со временем в результате коллапса системы кровообращения наступает смерть.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что у США есть неизвестное оружие, о котором никто не знает, и отметил , что ядерный потенциал Америки сейчас является самым высоким за последние десятилетия.