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Трампа вновь номинировали на Нобелевскую премию мира

Соответствующую заявку подал депутат из Норвегии

Дональд Трамп AP Photo

Норвежский депутат Кристиан Тайбринг-Гьедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021-го года. Об этом сам депутат сообщил в эфире Fox News.

Отмечается, что соответствующую заявку парламентарий обосновал активным участием администрации Трампа в нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. "Я считаю, что он сделал больше для мира между странами, чем большинство других номинантов на Нобелевскую премию мира", – высказался Тайбринг-Гьедде.

Кроме того, после урегулирования ситуации депутат надеется на процветание региона. "Ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, и эта сделка может стать переломным моментом, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", – сказал норвежский парламентарий.

Известно, что в 2018 году Тайбринг-Гьедде уже номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира после его саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Однако, тогда президент США не получил награды.

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Напомним, не так давно Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласовали условия и договорились о подписании мирного соглашения. В обмен на это Израиль согласился отказаться от планов аннексии части Западного Берега реки Иордан.

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