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Трампа проверят на коронавирус из-за нового заражения Covid-19 человека, который с ним встречался

Дональд Трамп AP Photo

Американский президент сказал, что не боится вируса и исключает возможность изоляции

Президента США Дональда Трампа проверят на коронавирус после того, как уже второй человек, с которым он встречался, заболел Covid-19.

Об этом сообщает The Time.

Так, как стало известно ранее, первым человеком, у которого обнаружили коронавирус и который виделся с Трампом стал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Теперь появились данные, что у еще одной личности, которая встречалась с американским президентом, подтвердили Covid-19.

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При этом об этом на условиях анонимности рассказал республиканский чиновник, который виделся с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

В свою очередь Трамп отметил, что не боится коронавируса и что отвергает сценарий с изоляцией, но все-таки добавил, что его вероятно проверят на наличие Covid-19.

Как сообщалось ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.

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Тем временем в штаб-квартире ООН зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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