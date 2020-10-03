Трампа госпитализировали, следующие 48 часов будут критическими, - CNN

Президент США Дональд Трамп The New York Times

В то же время врач американского президента заверил, что Трамп чувствует себя лучше

Больного коронавирусом президента США Дональда Трампа перевели в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где он пробудет несколько дней. Об этом сообщил врач президента США Шон Конли, передает CNN.

По его словам, глава Белого дома в "хорошем состоянии" и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Однако Конли отметил, что пока не может назвать дату, когда президента выпишут из больницы, ведь врачей беспокоят "риски второй стадии болезни, которая начинается на 7-10 день".

"Прошло лишь 72 часа после установления диагноза, а первая неделя COVID, особенно с седьмой по десятый дни являются критическими для определения вероятного течения болезни", - отметил врач.

В то же время в CNN со ссылкой на "ознакомленный с состоянием здоровья Дональда Трампа источник" сообщили, что последние сутки жизненно важные показатели президента были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими.

"Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению (Трампа - ред.)", - заявил источник.

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Позже в издании The Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщили, что в субботу самочувствие Трампа ухудшилось, в результате чего ему провели кислородную терапию.

В Белом доме ситуацию относительно состояния здоровья американского президента пока не комментировали.

Напомним, на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19.