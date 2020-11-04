Трамп заявил об "абсолютной победе" на выборах

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Президент поблагодарил американцев за доверие и поддержку

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победил на выборах президента США с большим отрывом. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

"Результаты феноменальны, мы выигрываем абсолютно везде", - сказал Трамп.

Действующий президент поблагодарил американцев за доверие и поддержку. По его словам, была попытка лишить американцев права на выражение своей воли на выборах и он не станет этого терпеть".

В то же время Трамп заявил о победе в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Однако, голоса там еще не подсчитаны.

При этом важно, что, по предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден пока опережает Трампа. За него проголосовали 220 избирателей против 213 за Трампа. Для победы одному из кандидатов нужно набрать не менее 270 голосов.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах.