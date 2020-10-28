Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией

Дональд Трамп снимаю маску на балконе Трумана в Белом доме NBC News

Также он заявил, что ядерное оружие находится "в лучшем виде".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Об этом он сказал во время выступления в штате Висконсин, передает Fox News.



По его словам, США удалось выйти на передовые позиции в этой сфере.

"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют", - сказал Трамп.



Также отдельно он упомянул о ядерном вооружении, отметив, что сейчас оно находится в наилучшем виде.

При этом американский лидер подчеркнул, что военная мощь нужна США для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отметил, что по популярности он уступает лишь Иисусу Христу.