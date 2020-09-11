Трамп заявил о наличии у США неизвестного никому ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Глава Белого дома выразил надежду, что США не придется использовать новое мощное вооружение

Президент США Дональд США заявил о наличии у его страны оружия, о котором никто не знает, и подчеркнул, что ядерный потенциал Америки сейчас является самым высоким за последние десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, Дональд Трамп отметил, что за последние три с половиной года американские власти потратили 2,5 триллионов долларов на армию. В результате вооруженные силы США стали "сильнее, чем когда-либо".

"Теперь мы имеем новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится на самом высоком уровне за последние несколько десятков лет", - подчеркнул Трамп.

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По его словам, у США также появилось оружие, которое неизвестно для других стран мира.

"У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", - добавил президент.

Напомним, недавно Пентагон заказал у американской компании Northrop Grumman высокоточную межконтинентальную баллистическую ракету для стратегических ядерных сил. Она может заменить МБР LGM-30 "Минитмен-3", которая сейчас находится на вооружении США.