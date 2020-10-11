Трамп заявил о фантастическом самочувствии после COVID-19

Дональд Трамп снимаю маску на балконе Трумана в Белом доме NBC News

По словам президента США, ему помог коктейль из антител

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил иммунитет к коронавирусу и имеет фантастическое самочувствие. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, никто не знает, на сколько долго у него установился иммунитет. "Похоже, у меня теперь иммунитет, может, на долгое время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя прекрасно", – сказал президент.

Кроме того, глава США заявил о подтверждении врачами Белого дома того, что от него уже не передается COVID-19. При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, которым его лечили. "Эти антитела - просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в результате по всему миру, мы сейчас ждем одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели", – высказался Трамп.

В то же время президент Штатов считает невероятными результаты, которых удалось достичь за 6-7 месяцев пандемии. "Речь идет о лабораториях, лекарствах, терапии, я даже не говорю о вакцинах – это должно быть феноменально, они появятся очень скоро. Мы сделали то, что никто сделать не смог", - заметил Трамп.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. Уже на следующий день Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В понедельник, 5 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на некоторое время вышел из больничной комнаты, чтобы встретиться с группой сторонников.

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А уже 6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в Белый дом после того, как три дня проходил лечение от коронавируса COVID-19 в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.