Трамп запретил 8 китайских приложений

Президент США Дональд Трамп AFP

Среди них платежные платформы Alipay, QQ Wallet и WeChat Pay

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете 8 китайских приложений для осуществления финансовых расчетов. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что среди них платежные платформы Alipay, QQ Wallet и WeChat Pay.

Документ вступит в силу через 45 дней. В нем говорится о том, что эти приложения представляют угрозу национальной безопасности США, поскольку могут использоваться для отслеживания и создания досье на американских федеральных служащих.

"Получая доступ к персональным электронным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры, подключенные китайским программным обеспечением программы могут получать огромное количество информации о пользователях, в частности, конфиденциальную и личную информацию", - говорится в приказе.

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Напомним, ранее Окружной суд Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне приостановил указ президента Дональда Трампа о запрете на загрузку китайского приложения TikTok.