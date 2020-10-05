Трамп записал обращение и говорит, что уже мечтает стать к работе

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Он ждет момента, когда сможет приступить к работе и довести до конца предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, на котором заявил об улучшении своего здоровья и намерении как можно быстрее вернуться к работе. Запись Трамп разместил на своей странице в Twitter.

"Когда я прибыл сюда( в больницу-ред.), то чувствовал себя не очень хорошо. Однако сейчас мне лучше. Я уже не могу дождаться, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", - заявил президент США.

Эта запись, скорее всего, был сделан в одном из помещений госпиталя, где находится Трамп на лечении после заражения COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19.

Накануне врач президента США Шон Конли заверил, что Трамп "в хорошем состоянии" и не нуждается в аппарате ИВЛ.

Однако, в СМИ сообщили, что в последнее время жизненно важные показатели президента были очень тревожными. А впоследствии ему провели кислородную терапию.