Трамп выступил за остановку строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального

По словам президента США, он первым поддержал остановку строительства

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства российского газопровода "Северный поток-2" из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава страны сообщил во время брифинга.

По словам Трампа, он первым поддержал остановку строительства газопровода, а без него о "Северном потоке-2" никто бы и не знал. "Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке-2" до тех пор, пока я не поднял эту тему", – сказал Трамп.

Напомним, спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2" в ответ на подозрения в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, глава парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа на единственном языке, который Путин понимает, – на языке торговли газом.