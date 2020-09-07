Трамп выступил за остановку строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального
По словам президента США, он первым поддержал остановку строительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства российского газопровода "Северный поток-2" из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава страны сообщил во время брифинга.
По словам Трампа, он первым поддержал остановку строительства газопровода, а без него о "Северном потоке-2" никто бы и не знал. "Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке-2" до тех пор, пока я не поднял эту тему", – сказал Трамп.
Напомним, спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2" в ответ на подозрения в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, глава парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа на единственном языке, который Путин понимает, – на языке торговли газом.