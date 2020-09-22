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Трамп выставил условие на 5 млрд долларов для приобретения TikTok, - WSJ

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Компании Oracle и Walmart должны создать образовательный фонд на указанную сумму

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился на приобретение американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart на условиях, что они создадут образовательный фонд на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"После месяцев маневров относительно будущего TikTok понадобилась лишь пара 11-часовых телефонных разговоров двух крупнейших бизнес-директоров Америки, чтобы убедить президента Трампа согласиться на гипотетическую сделку", - сообщает издание.

При этом подтверждается, что речь идет о руководителях компаний Oracle Corp и Walmart Inc, о переговорах с которыми сообщалось ранее.

Как отмечается, ключом для того, чтобы президент согласился на эту идею, стал примерный план создания образовательного фонда стоимостью 5 млрд долларов.

Сообщается также, что договоренность была достигнута в субботу, 19 сентября. Более подробных деталей о том, как будет происходить продажа, а также выделение средств в образовательный фонд пока не раскрывают.

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Напомним, власти США убеждены, что социальная сеть TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая.

В связи с этим в начале августа Дональд Трамп поставил ультиматум и заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании.

После чего президент подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok". 

Кроме того, из-за давления со стороны Белого дома главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку.

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