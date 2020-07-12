Трамп впервые за время пандемии появился на публике в защите

Дональд Трамп Фото из открытых источников

Американский президент надел маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии появился на публике в защитной маске. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что американский президент надел маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.

"Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место", - сказал Трамп.

Он объяснил, что решил надеть маску, так как прибывал в госпитале.

"Я думаю (уместно надевать маску - ред.), когда вы находитесь в госпитале, особенно в этой конкретной ситуации, когда вы разговариваете с множеством солдат, людьми, некоторые из которых только что с операционного стола", — добавил Трамп.

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Напомним, ранее Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию "кунг-флю" (от китайских боевых искусств кунг-фу и flu - простуда, - ред.).