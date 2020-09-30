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Трамп во время дебатов коснулся вопроса работы сына Байдена в Украине

Предвыборные дебаты Трампа и Байдена EPA

Джо Байден утверждает, что гордится своим сыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента Джо Байдена Хантер во время работы в Украине в фирме Burisma заработал целое коррупционное состояние. Об этом он сказал в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал ABC News.

Как отмечается, Дональд Трамп, реагируя на критику относительно недекларирования его доходов, высказал претензии относительно доходов сына Байдена.

"Заработал целое состояние в Украине", - сказал американский лидер.

На что Джо Байден отреагировал словами, что это абсолютная неправда.

"Я гордился своим сыном", - сказал кандидат в президенты от демократов.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог. В частности, в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил 750 долларов подоходного налога и столько же в 2017-м.

Сам Трамп и его представители отрицают соответствующие заявления.

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