Трамп внес в черный список девять китайских компаний, среди них Xiaomi и COMAC

Дональд Трамп REUTERS

Все они подозреваются в связях с китайским военно-промышленным комплексом

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа расширила черный список китайских компаний, в которые американцам запрещено делать инвестиции. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, ограничения применены к еще девяти китайским компаниям, среди которых авиационная корпорация COMAC и один из крупнейших производителей потребительской электроники Xiaomi.

Таким образом был расширен перечень компаний из КНР, в акции которых вскоре будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам. Известно, что до 11 ноября 2021 года американские инвесторы, которые уже вложили в эти компании деньги, должны избавиться от соответствующих активов.

Как отмечается, изначально список был составлен в июне 2020 года, тогда в него вошли 20 компаний, среди которых и Huawei - одна из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Позже список несколько раз расширяли.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете 8 китайских приложений для осуществления финансовых расчетов.